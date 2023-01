SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Putini hirm peab olema ikka päris suur, et Moskva katuseid nüüd õhutõrjekompleksid kaunistavad

Juba on ka välja hõigatud tankide arv ja modifikatsioon, mida Saksamaa Ukrainasse saadaks – tegemist oleks 19 tankiga Leopard 2A5, mida sakslased on seni kasutanud ainult väljaõppe läbiviimiseks. Selgunud on ka see, et niivõrd suurel ja võimsal riigil nagu Saksamaa on suurusjärgus 300 tanki, millest töökorras on umbes 200.