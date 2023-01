Kas Stockholmis koraani süütamisega kustus Rootsi NATO-lootus? Ekspertide sõnul tuleb lahendust otsida mujalt

Stockholmi ülikooli Türgi-uuringute instituudi teadur Paul Levin ütles Financial Timesile, et NATO laienemise plaan on sügavas kriisis. Ehkki Soome liitumisele Türgil vastuväiteid ei ole, on riik lubanud liituda ainult koos Rootsiga. „Kui Erdoğan võimule jääb, võib ratifitseerimine võtta veel aastaid, kui just teised NATO riigid Ankarat oma piitsade ja präänikutega mõjutada ei aita,“ märkis Levin.



Osad vaatlejad usuvad, et Türgi praegust retoorikat tulebki vaadata eeskätt valimiskampaania ja NATO liitlastelt oodatud „präänikute“ kontekstis.