SÕJARAPORT | Igor Taro: Venemaal on prioriteedid paigas – pigem kaotatakse sõdureid kui sõjatehnikat

2) Bahmuti operatiivsuunal on asjad muutunud ukrainlaste jaoks veel mõnevõrra kehvemaks. Väiksem areng oli Soledarist põhjas Krasnopolivka suunal, kuid see ei mõjuta veel väga palju üldist olukorda. Lahingud sellel suunal on vihased, sest Vene okupantide liikumine on silmnähtavalt pidurdunud.