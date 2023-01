Vladimir Svet: linna muutumine on loomulik protsess – varem sõitsid Kadriorus suisa rasked kaubarongid

Ilmselt keegi ei vaidle, et ohutus on oluline. Mida nõrgem on liikleja, seda suuremat tähelepanu tuleb talle pöörata. Lõppkokkuvõttes on ka kõik autojuhid on igapäevaselt jalakäijad ning just jalakäija perspektiivist lähtuvalt tulebki linnatänavad ohutumaks teha. Rõhutan, et kasutan just tänava, mitte tee mõistet, sest tänav on märksa laiema funktsiooniga linnaruum, kui pelgalt autode koridor.