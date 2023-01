FAKTIKONTROLL | Puust ja punaseks: maksuameti andmed tõestavad, et jutt Johanna-Maria Lehtme hiigelpalgast on vale

Johanna-Maria Lehtme viibib parasjagu Ukrainas Bahmutis, kus aitab kohalikke aktiivsel rindejoonel. Lehtme ütles, et tegemist pole õige infoga, ning suunas täpsemaks selgituseks Slava Ukraini nõukogu liikme Ilmar Raagi poole.

Kuidas on tegelikult?

Need numbrid aga tõele ei vasta ning ka nimetatud registrites on kirjas, et tegemist on hinnangulise ehk oletusliku palgaga.

Nii kirjutab näiteks kasutaja, kelle postitust on näinud 44 000 inimest:

Peamine mõte, mis postitustes edastatakse, on see, et MTÜ Slava Ukraini maksab kogutud annetuste pealt oma töötajatele kuus brutopalka summas 4470 eurot.

Hiljem avaldas MTÜ nõukogu liige Ilmar Raag ka selgituse, kuidas need numbrid on valed, ent postitustes pole tehtud parandusi ning need ringlevad siiani.

Erinevad Facebooki postitused on tänaseks kogunud sadu tuhandeid vaatamisi ja ohtralt jagamisi. Kõige enam neist on Helmel endal, kelle postitust jagas edasi 232 inimest.

Raag tegi Facebooki postituse , kus ütles, et tegemist on aruandlusveaga. Täpsustuseks – Raag ise nõukogu töö eest palka ei saa ning ta pole ka Lehtme erakonnakaaslane. Ta kandideerib Parempoolsete nimekirjas.

„MTÜ Slava Ukraini nõukogu liikmena pean aga reageerima,“ ütles ta. „Teatmik.ee informatsioonis on vähemalt kaks olulist viga. Esiteks ei vasta seal juhatuse liikmete nimed tegelikkusele, sest 2022. aasta augustis toimusid muudatused.“ Esimene neist muudatustest puudutab juhtkonna koosseisu ja teine palgafondi ja inimeste arvu.

Raagi sõnul läheb kõige suuremaks vale IV kvartalis, kuhu on alles jäetud eelnevas kvartalis oleva seitsme töötaja palkadest makstud maksude summa, aga see on jagatud kahe allesjäänud töötaja peale.

Nii on Raagi sõnul töötajate palgad tegelikkuses hoopis väiksemad.

MTÜ Slava Ukraini finantsjuht Kristjan Mesipuu kinnitab Raagi kirjutatut ning esitas Eesti Päevalehe Faktikontrollile selle tõestuseks ka maksuameti andmed makstud palkade osas.

Need andmed kinnitavad, et Slava Ukraini on maksnud töötasu igal kuul kolmele kuni seitsmele isikule ning kuude võrdluses kõigub keskmine töötasu 1500–2500 euro vahel.

„Äriregistri, teatmiku jms info on kahjuks puudulik. Mure on selles, et töötajate nimistus ei ole juhatuse liikmeid. Seega kui ettevõttes on kolm juhatuse liiget, kes saavad tasu, ja üks töötaja, siis info liigitub nii, nagu saaks töötaja nelja inimese palga, mis aga pole korrektne,“ selgitas Mesipuu tekkinud viga.

Ta selgitas, kuidas teine mure tekib sellega, et kvartaalsed andmed (kolme kuu maksud) lisatakse maksude kohta summeeritult, aga maksud jagatakse inimeste arvuga, kes töötasid kvartali lõpus.

„Kui esimesed kaks kuud sai seega palka kümme inimest ja kvartali lõpus töötas üks inimene ettevõttes, siis justkui see üks inimene sai kümne inimese palga. Sealt tekib väga paljude ettevõtete statistika viga, mida Teatmik avaldab. Maksuamet on kenasti ära sõnastanud, kuidas need andmed jagunevad, aga Teatmik teeb sellest oma versiooni nagu statistikas ikka,“ põhjendas ta tekkinud arusaamatust.

Otsus: Vale. Postitused väidavad, et MTÜ Slava Ukraini maksab oma töötajatele üle 4500 euro palka. See ei vasta tõele.