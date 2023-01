Häirekeskus ja kiirabi liit ei saa endiselt koolitusvajaduses kokkuleppele

Kiirabi töö on kaoses, sest häirekeskus ei tule toime uue kutsetöötlusmanuaali kasutamisega ja määrab hulga kutseid valesti eluohtlikku tervisehäda tähistavaks D-kutseks. See tähendab, et kiirabibrigaadid kihutavad välja kutsele, kus neid nii kiiresti ei vajata. Ning see võib jällegi tähendada, et mõni teine, tegelikult eluohtliku hädaga inimene, võib saada abi aeglasemalt.