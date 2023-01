PÄEVA TEEMA | Holger Kiik: kõrghariduse rahastamisest kloorijoogini on üksainus samm

„Kriitiline mõtlemine“, ühes ja põimunult teiste maailma majandusfoorumi sõnastuses „tulevikuoskustega“ on populaarne fraas arengukavades, haridusasutuste väärtuste kirjeldamisel ja avalikes sõnavõttudes. Et see ei jääks sõnakõlksuks tuleb küsida, mida see täpsemalt tähendab ja milles väljendub?