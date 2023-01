RAAMATUBLOGI: Kui laps hakkab joonistama tapatööle viitavaid pilte...

Kõik on kena sinnamaani, kui hoolealune, viiene Teddy, hakkab joonistama jänkude ja õhupallide asemel võikaid pilte, mis viitavad tapatööle – mees lohistab metsas enda järel elutut naisekeha. Mida aeg edasi, seda silmapaistvamaks ja professionaalsemaks Teddy joonistused muutuvad ning on selge, et lapsekätt enam mängus pole. Kõik viitab ammusele lahendamata mõrvale ning Mallory asub asja uurima, et säästa-päästa enda ja Teddy elu.