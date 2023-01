„Me ei tea isegi, mis ta päris nimi on.“ USA kongressi pääsenud saripetis jääb iga päev uue valega vahele, aga ei kavatsegi lahkuda

Alles neli aastat tagasi esitles Santos end avalikult Anthony Devolderina. See on aga ainult valede võrgustiku üks osa.



Santose sõnul käis ta lühikest aega New Yorgi elitaarses Horace Manni koolis, aga koolidokumentides ei ole sellest ühtegi märki. Ta väitis, et tal on diplom New Yorgi ülikoolist ja Baruchi kolledžist ning et ta oli viimase võrkpallimeeskonnas tähtmängija. Jällegi selgub, et õpingute ega võrkpalli kohta ei ole ühtki tõendit.



Santos näitas ennast eduka kinnisvarainvestorina, kelle perel oli mitut hoonet. Kohtudokumendid näitavad, et aastail 2014–2017 algatati tema vastu New Yorgis hoopis kolm väljatõstmismenetlust, sest ta ei maksnud üüri.