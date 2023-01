DELFI UKRAINAS | Ukraina ohvitser Jeva: edaspidi hakkavad naised paljusid Ukraina pataljone ja brigaade juhtima

Sellega on kõik asjad väga keerulised. Osad jooksid tõesti minema ja teistel on lahkumiseks kaalukad põhjused. Tean mehi, kes läksid välismaale, kuna neil on seal haiged lapsed ja pereprobleemid. Saan neist aru. Suudan ka aru saada neist, kes kardavad, kuna sellisteks sündmuste arenguks ei olnud keegi valmis. Aga sellegipoolest pead end koguma, koguma kogu enda jõutagavarad rusikaks ja töötama. Sest siinsed inimesed on väga tublid, nad on tõelised kangelased, aga nagu iga ressursiga, väheneb ka see ajas. Nad vajavad väljavahetamist ja toetust, nii et väga oluline on, et inimesed tuleksid tagasi Ukrainasse meid aitama.

Nüüd olen vanemohvitser 127. brigaadi stressikontrolli grupis. Käime lahingupositsioonidel, töötame poistega, vaatame, mis olukorras nad on, ja aitame neid igal võimalikul viisil. Teeme kõik, mida saame, et nendega kõik korras oleks.

Muidugi. Oli üks olukord, kus mind saadeti pataljonist brigaadi juurde, ehkki ma oleksin tahtnud lõpuni pataljoni juurde jääda. Tahtsin koos oma poistega teenida. Valmistasime nendega kaitseliinid ette, vaatasime, kus paremini vastase droonide eest nähtamatuks jääda ja kuhu ladustada praht, et seda näha ei oleks. Kuhu panna miinid, et meid paremini kaitsta. Tahtsin näha, kuidas see kõik lahingus töötab, aga mind viidi brigaadi juurde tagasi.

Oleme sõjas ja elame kaevikutes, lõbusaid lugusid on palju. Mul on video, kus ma tulin oma poistega kaevikusse uusaastat tähistama. Ilm oli jube, teed olid üle ujutatud, jõudsime vaevu kohale, põlvini poris. Mulle anti saapad, aga selgus, et kogemata toodi laost kaks vasema jala saabast – ning kukkusin nendega peaaegu mutta. Nii et kutid pidid mind kaenla alt toetama, nagu oleksin juua täis. See oli väga naljakas, sellest on isegi video, kuidas nad mind talutasid.

Enne sõda õppisin sõjaväelises kateedris ja olin rühmaülem. Seal allus mulle 16 poissi ja neli tüdrukut. Nendest neljast on kolm praegu teenistuses. Teenistuses on ka osa poistest, ka need, kes ei plaaninud oma saatust armeega siduda. Sõja alguses läksid nad relvaga riiki kaitsma.

Tunda on. Kas sinu sotsiaalses ringis on palju naisi, kes teenivad?

Tahan saada rooduülemaks. Võimalik, et jätan psühholoogilise toe teema kõrvale ja jätkan puhtalt juhtimisega, aga selleks on mul vaja veel natuke õppida, täiendada sõjalise juhtimise alaseid põhiteadmisi, ja siis arvan, et kõik laabub. Olen endas kindel.

Oled lahingust osa võtnud?

Otsesest lahingust mitte. Meid külastasid DLG-d (diversiooni- ja luurerühmad), tulistasime, aga kas ka kellelegi pihta saime, pole selge.

Kuidas vanemad reageerisid, kui sa armeesse läksid?

Alguses olid kõik vastu, kuna isa on endine sõjaväelane ja ta saab suurepäraselt aru, mida teenistus endast kujutab. Ja kui sa oled tüdruk, siis on endiselt alles nõukogudeaegset seksismi. Isa teab, et mulle see ei meeldi. Aga kui ma mingi asjaga tegelema hakkan, saavutan alati tulemusi. Ema ja vanaema olid kõik vastu, aga läksin lihtsalt sõjaväekomissariaati. Kui mind vastu võeti, siis tulin ja teatasin, et kõik, lähen sinna, hoiame ühendust ja nädala pärast näeme. Hiljem tuli ka isa minu brigaadi teenima ja ema jäi koertega koju. Praegu on kõik hästi ja nad on minu üle uhked.

Mismoodi on kodus käia?

Mäletan, kuidas ma esimest korda pärast teenistusse minekut koju läksin. Armeesse läksin talvel ja siis lasti meid koju suveriideid tooma. Lähen esimest korda üle tüki aja oma korterisse ja see on tühi, kõik lilled on kuivanud, see nagu polekski oma korter. Võõrdud nii ära, see on väga veider tunne.

Kui esimest korda perega kokku sain, siis ema nuttis ja kõik oli nagu ikka. Koer oli rõõmus. Küsiti lihtsalt, kas kõik on korras. Ütlesin, et kui kõik läbi on, siis võib-olla räägin seda, mida praegu ei saa.

Kuidas praegu teie riigis seksismiga on? Kas arvad, et naissõjaväelasi tuleb juurde?

100%, kuna me juba liigume selles suunas. Olen väga uhke nende tüdrukute üle, kes minuga koos teenivad. Nad on professionaalid ja teenivad väärikalt, olgu ohvitseride, sõdurite või seersantidena, ükskõik mis positsioonil. Nad on poistele eeskujuks, kuidas äärmuslikus olukorras käituda.

Väejuhatus paneb juba praegu naisi juhtivatele positsioonidele ja minu arvates on see juba väike samm muutuse suunas.