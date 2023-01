KULTUURIBIIT | Näitleja Triinu Meriste playlist

Publitseerijate (nt. (aja-)kirjandus, tele ja film, teater jne) nõudmisel on sõnavabaduse „kaitseks“ loodud riiklik amet: Sõnavabaduse Keskus, mis tagab avaldatava loome/teabe poliitilise korrektsuse (laiemas, mitte tänapäevases mõttes): andes asutustele/isikutele tähtajalisi publitseerimislube või eksperthinnanguid üksikute tööde avaldamiseks.

Näidendi kirjutas ja lavastas Karl Koppelmaa, mängivad Triinu Meriste, Karin Rask, Lauri Saatpalu ja Markus Habakukk. Esietendus on 25. jaanuaril Kanuti Gildi SAALis.

Tema loodu on nagu põnevusromaan, ligitõmbav ja üllatusi täis, ei aima mis järgmisel leheküljel juhtub, mis radu käiakse. Ja kokku on kõik omamoodi ebaloogiline.

See lugu võlus mu esimeste sekunditega, parim vahend madala vererõhu vastu.

Laura Mvula album „Sing to the Moon“

Snarky Puppy albumid „We Like it Here“ ja „GroundUP“

Kristjan Randalu ja New Wind Jazz Orchestra album „SISU“

Rita Ray album „Old Love Will Rust“

Ma arvan, et see plaat on mul juba peas.