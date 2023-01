Peibutuspardid ja tõsised kandidaadid. Kas sinu kandidaat on ka päriselt valmis riigikokku minema?

Küsitavuse tekitavad kaks tegurit:

1) kõrge asetus nimekirja(de)s ehk suur tõenäosus riigikokku pääseda,

2) praegune ihaldatav ametikoht, mis annab kandidaadile võimaluse kergekäeliselt riigikogu mandaadist loobuda.

Eelmistelgi valimistel otsustasid kümneid tuhandeid hääli kogunud linnajuhid või eurosaadikud pärast valimistulemuste selgumist oma mandaadist loobuda, et jääda senisele ametipostile.

Et nende populaarsete kandidaatide valijate võimalikku pettumust välistada, küsisime peamistelt pardikahtlusega kandidaatidelt nende ambitsioonide kohta.

Eurosaadikuid mandaat ei motiveeri

Europarlamendi valimisteni jääb pärast riigikogu valimisi veidi üle aasta. Seega saab praeguste esindajate mandaat seal peagi läbi. Suur osa neist on aga seadnud oma kandidatuuri üles riigikogu valimisteks. Kas nad on tõesti valmis kodumaale naasma või on nimekirja pandud üksnes parteile hääli koguma?

Eesti eurosaadikutest pole oma kandidatuuri üles seadnud vaid Andrus Ansip (Reformierakond). Tema parteikaaslane Urmas Paet aga kandideerib oma kantsis ehk Nõmmel ja Mustamäel.

Eelmistel riigikogu valimistel seal isikumandaadi saanud Paeti puhul pole põhjust arvata, et ta riigikokku sisse ei saaks. Isegi kui valijad ei peaks just teda ja sellisel määral üles leidma, siis ringkonnamandaadigi jaoks ei tohiks Paetil reformierakondlaste sealse esinumbrina probleemi olla. Ja kui ka on, siis kompensatsioonimandaadi puhul tagab oravate üldnimekirja üheksas koht võrdlemisi kindlalt edasipääsu. Neli aastat tagasi pääses niimoodi riigikokku näiteks Reformierakonna 30. kandidaat Heiki Kranich.

Paet vastab Eesti Päevalehe küsimusele, kas ta on valmis riigikokku minema, et tema hinnangu kohaselt on parlamendi valimiste mandaati vaja ka selleks, et osaleda valitsuses. „Kui tuleks valitsuse teema jutuks, oleks see võimalik,“ välistab ta sisuliselt opositsiooni jäädes riigikokku mineku. Aga kui Paet ei mahuks oravate osalusel moodustatavasse valitsusse? „Eks siis tuleb vaadata, mis olukord on konkreetselt.“