President Kersti Kaljulaid: Eesti valitsuse sõnad ja teod on karjuvas vastuolus

Inglise keeles on hea ütelus, et put your money where your mouth is. Eesti keeles sellele vist nii head vastet polegi, „Vähem loba, pikem samm“ oleks ehk kõige täpsem. Ise ma valimistel seekord ei osale, aga selleks, et mitte jääda vaid kõrvalt kommenteerijaks, toetasin ma seekord ka rahaliselt ühte erakonda.