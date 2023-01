TÜLI KOALITSIOONIS | Seeder Läänemetsale: lõpeta kohe venemeelse retoorikaga Eesti ühiskonna lõhestamine!

Pöördun Sinu poole avaliku kirjaga, sest viimasel ajal pole Sul olnud mahti koalitsioonilaua taha jõuda. Ma proovin mõista, valimiste eel on ju kõigil poliitikutel käed-jalad tööd täis.

Üheskoos oleme suutnud tegelikult ju paljut. Isegi rohkemat, kui ühelt üheksaks kuuks kokku pandud valitsuselt võinuks oodata. Pärast 30 aastat viivitamist saime lõpuks ühiselt seaduseks eestikeelsele haridusele ülemineku, mis on väga suur ja tähtis otsus. Sellest saab meie valitsuse pärand järgmistele eestimeelsetele ja eestikeelsetele põlvkondadele.

Kahjuks pole meil õnnestunud jõuda kokkuleppele teistes märgilistes otsustes. Uus keeleseadus, millega oleks tugevdatud eesti keele rolli avalikus ruumis ja lõpetanud nende ametnike hõlpsa elu, kes aastakümneid keeldunud riigikeele õppimisest – selle vastuvõtmisega oleme Sinu vastuseisu tõttu juba hiljaks jäänud.

Ju on keegi targem reklaamiinimene soovitanud Sul reitingute nimel sellist mängu mängida.

Teiste sammudega veel jõuame. Vene ja Valgevene kodanikelt relvaloa ära võtmise seaduseelnõuga saime valitsuses hakkama, aga kahjuks on see nüüd venimas Riigikogus. Samamoodi suudame loodetavasti juba uuel nädalal Sind veenda, et terroristlike riikide kodanikud ei peaks omama võimalust toetada Eesti erakondi ja mõjutada siinset poliitikat. Need olulised sammud Eesti julgeoleku tagamisel jõuaks veel selle Riigikogu koosseisu ajal seaduseks vormida.

Nii nagu meie valitsusele ei antud ajapuudusel 100 kriitikavaba päeva, ei saa me endale lubada ka valimiste-eelset ärakustumist. Aega on vähe ja töö vajab tegemist!

Selliste sõnumitega ei võida Sa toetajaid eesti- ega venekeelses kogukonnas ning teenid vaid ühe inimese huve ja tema istub Kremli võimutoolil.

Seepärast ongi olnud mul kurb meel vaadata, kuidas Sinu energia on viimastel nädalatel riigivalitsemise ja ühise laua taga istumise asemel kuulunud ülesastumistele meedias. Selle asemel, et tegeleda poliitikaga ja otsida ühisosa, oled Sa viivitanud partnereile erakondade rahastamise teemal vastuste andmisega ja süüdistanud siis 12. tunnil hoopis alatult Isamaad pidurdamises. Ju on keegi targem reklaamiinimene soovitanud Sul reitingute nimel sellist mängu mängida. Ma ei nõustu taolise valijate petmisega, aga üritan seda mõista.