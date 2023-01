Margit Adorf: perearstide rikkiläinud plaat - joo teed ja võta paratsetamooli! Nad isegi ei tee nägu, et hoolivad

Minagi sattusin detsembrikuus selliseks inimeseks, kes ühel õnnetul päeval endale kiirabi kutsus, kuigi tõbi liigitunuks selliseks, et sellega oleks pidanud tegelema perearst. No tol päeval, kui ma brigaadi koju sain, ei oleks ma suutnud enam perearsti juurde roomata, aga jah, tõsi see on, et ma oleksin pidanud sinna jooksma mitu nädalat varem.