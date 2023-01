VARIVALITSUS | Taavi Aas: Eesti tööstuse olukord on hull, päästaks miljardieurone abipakett

Möödunud neljapäeval räägiti riigikogus toimetulekust. Inflatsioon on ühe aasta jooksul inimeste reaalsissetulekust ära söönud üle 20%, Eesti majanduskasv on hakanud vähenema ning ettevõtjad ei suuda konkureerida teiste riikide kaupade ja teenustega. Seis on hull. Juba pool aastat on tööstustoodangu maht võrredes möödunud aastaga negatiivne.