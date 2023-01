Ukraina poolel sõdivad tšetšeenid: „Me oleme rahuvalvepataljon. Puhake rahus, venelased“

„Keegi ei armasta meid, aga meie sellest ei hooli,“ ütleb naerdes 38-aastane tšetšeeni võitleja Tor. „Üks ukrainlane ütles mulle, et te võite siin teha, mida tahes, aga meie peame teid ikkagi terroristideks ja bandiitideks,“ lisab anonüümseks jääda sooviv reamees. „Mina vastasin, et teate, mis on minu ja sinu rahva vahe? Meid ei huvita, mida meist arvavad ukrainlased, ameeriklased, venelased või britid. Tegelikult meid ei huvita isegi see, mida tšetšeenid meist arvavad. Teeme seda, mida me peame tegema.“