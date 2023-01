Kas provotseerivale pidulisele võib politseiautoga otsa sõita? Pärnu patrullpolitseinik on kohtu all

2022. aasta aprilli esimesel nädalavahetusel on Pärnus Rüütli tänaval n-ö Bermuda kolmnurgas ehk baaridest pungil tänavaotsal suurem hulk pidutsejaid – koroonapiirangud on äsja tühistatud ja inimesed välja lõbutsema pääsenud. Coco Loco karaokebaari lähistel valvab politseipatrull. Selles on (praeguseks) 26-aastane Robertas Požela ja tema abipolitseinikust elukaaslane Janeli.