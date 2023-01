RAAMATUBLOGI: Elu täis rõõmu, pisut pisaraid, head veini ja suurepäraseid roogi... Laip või paar ei riku pilti

Kui näiteks Pariisi politseinik uurib pelgalt juhtumit, siis St Denis’ väikelinna politseiülem Bruno Courreges’ ehk lihtsalt Bruno peab lisaks sellele, et välja selgitada, kes on see, kelle laip leiti jõel liuglevast paadist ja miks ta tapeti, tegelema veel tosina teemaga, mis kohalikku elu häirivad. Kusjuures käituda ei tohi võimukalt, et käed raudu ja kinnimajja, sest see ei tee alati asja paremaks.