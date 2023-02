Kodutute varjupaikadesse satub üha rohkem psüühikahäirega inimesi. Sotsiaaltöötajad: meie neid ravida ei saa

Markol on muusikaline kuulmine. Ta on lõpetanud muusikakooli, õppis viiulit. Nüüd ei ole ta juba ammu viiulit kätte võtnud. Pill on ema juures, aga Marko ei saa emaga hästi läbi ja ega ta tahagi viiulit väga enda juurde võtta, sest ta kardab, et sotsiaalmajutuses võib pilliga midagi juhtuda. Viiul võiks aga Marko elu paremaks muuta. Ta on mõelnud, et võtab pilli kätte ja läheb vanalinna tänavatele moosekandiks – saaks raha teenida, jalad alla, oma elu peale, koduta inimeste majutusest välja.