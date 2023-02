ARVUSTUS | „Fabelmanid“ tõestab, et Hollywoodis on ruumi ka vaoshoitud ja kaunitele lugudele

| © Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

Kui viimasel ajal tundub, et kinodes näidatakse aina rohkem suuri, vaatemängulisi ja arvutiefekte täis topitud suurejoonelisi filme, siis vanameister Steven Spielberg tõestab, et veel on Hollywoodis ruumi ka vaoshoitud ja kaunitele lugudele inimestest ja nende eludest. Seda vähemasti siis, kui need inimesed on režissöör ise ja tema perekond.