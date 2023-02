Kinnisvara hind tõuseb veel? Siseministeeriumi plaani järgi kerkiksid uued hooned üksnes koos varjumiskohtadega

Möödunud nädalal avaldas päästeamet koos maa-ametiga kaardi, millel on märgitud avalikud varjumiskohad. Siiski pidid Võru-, Valga- ja Hiiumaa inimesed kaarti vaadates nentima, et neil tuleks ohu korral pea ilmselt jaanalinnu kombel liiva sisse pista, sest nendesse maakondadesse pole ühtegi varjumiskohta märgitud. Päästeametist kinnitati, et varjumiskohtade välja selgitamine ja märgistamine jätkub ning juba nädala lõpuks tekivad kaardile vastavad märked ka Võru-, Valga- ja Hiiumaa kohta. Praegu on avalikke varjumiskohti umbes 60 000 inimesele, päästeamet on võtnud sihiks, et aasta lõpuks on piisavalt varjumiskohti 100 000 inimesele.