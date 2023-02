Kehakaardi abil saavad meedikud vägivallaohvrit aidata

Arsti vastuvõtul võtab patsient pluusi seljast. Arst näeb, et naise käsivartel on muljumisjäljed, mis näevad välja nii, nagu hoidnuks keegi teda tugevasti kätest kinni. Naise pilk vilksab kiiresti sinna, kuhu arst vaatas, aga ta ei ütle selle kohta midagi. Ta teeb juttu hoopis teisest murest, mille tõttu ta vastuvõtule tuli. Arst on kohmetu. Ilmselt on naine vägivallaohvriks langenud, aga ta ei tea, kuidas sellest juttu teha. Ja kui naine tunnistakski, et ta mees on vägivaldne, mida siis edasi peale hakata, kui naine ei taha politseisse minna?