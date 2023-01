FAKTIKONTROLL | Putuka-paanika: inimeste toidu sisse ei hakata salaja putukaid panema

Putukate söömise kohta levib ka teine, Instagramist pärit, väide, milles kirjutatakse, et putukad sisaldavad ainet, mida inimene seedida ei saavat. Vastupidi - see hoopis soodustavat kasvajate ja muude pahede arenemist kehas. See pole õige.

Sellist infot levitavad aga kümned Facebooki, Instagrami ja Telegrami kasutajad. Näiteks Kylli postitus on tänaseks jõudnud 25 tuhande Facebooki-kasutajani, neist enam kui 250 on seda ka edasi jaganud oma Facebooki seinal.

„Putukad on uuendtoit, mida ei ole Euroopa Liidus enne 1997. aastat olulisel määral toiduna kasutatud, seetõttu tuli teha põhjalik ohutushindamine, enne kui putukaid toiduks lubati kasutada,“ lisas Brigitte Salmus. „Mujal maailma riikides on putukate toiduks tarvitamisel pikk ajalugu.“

Niisiis, Euroopa Liit ei hakka salaja toidu sisse putukaid sokutama.

Ent putukatest lähemalt - kuidas, kes ning miks neid sööb. Ülaltoodud Instagrami postituses tõi postitaja välja, et putukad sisaldavad kitiini, mis olevat hoopis kahjulik. Postitus on otse inglise keelest eesti keelde tõlgitud. Võõrkeelsele versioonile on faktikontrolle tehtud juba mullu juulis.

Kitiin on looduses levinuim polüsahhariid (pärast tselluloosi), mis on muu hulgas osa putukate, aga ka vähilaadsete, seente, bakterite, pärmi ja vetikate välisskeletist. Kuigi kitiin ei pruugi olla täielikult seeditav, ei muuda see seda tingimata inimkehale kahjulikuks.

„Bioloogid arvasid pikka aega, et imetajad ei tooda ensüümi, mis võiks kitiini lagundada, kuid see ei tähenda, et sooled ei saaks putukat töödelda,“ ütles bioloog Mareike Janiak AFP faktikontrollile .

Ta võrdles kitiini tselluloosiga, millest koosnevad paljude taimede rakuseinad, kuid mille jaoks inimkehas puudub ensüüm, mis oleks võimeline seda lagundama, kuid me sööme neid taimi ikka. Üheks selliseks näiteks on seller, mis on osa tervislikust toidulauast.

Kokkuvõttes, on iga putukaliigi turustamiseks vaja Euroopa Komisjoni luba. PTA andmetel on siiani (02.07.2021.a seisuga) uuendtoidu luba antud kuivatatud putukavastsetele liigist Tenebrio molitor (Komisjoni rakendusmäärus 2021/882).

Luba on andmekaitsega ehk loa on saanud ettevõte SAS EAP Group kuni 22.06.2026 ja Cricket One Co. Ltd kuni 24.01.2028, kuid üleminekumeetmete tõttu võivad veel teised ettevõtted ka antud uuendtoitu turustada, täpsustas PTA.

Otsus: Vale. Euroopa Liit ei hakka salaja putukaid toidu sisse lisama. Lisaks ei tasu arvata, et putukaid ei kõlba üldse süüa või tekitavad hoopis kahju - loa saanud liikide ohutus on kinnitatud vastavate ametite poolt.