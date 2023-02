PÄEVA TEEMA | Yana Toom: kanepi legaliseerimisel peab riik pakkuma tagatisi kanepisõltuvusega seotud probleemide raviks

Vastus küsimusele „Miks?“ vajab põhjalikumaid selgitusi. Kanep kuulub nende nähtuste hulka, mille kohta ei saa üheselt öelda, kas see on hea või halb. Ühelt poolt on kanepist valmistatav marihuaana ikkagi ju narkootikum, olgugi et lahja ja mittesurmav. Teiselt poolt teame, et mõnedel juhtudel võib kanepit kasutada kui meditsiinilist preparaati.