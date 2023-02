PÄEVA TEEMA | Irja Lutsar: ravieesmärgil on kanep hea mõte, meelemürgina kohe kindlasti mitte

Esmalt on oluline aru saada, mis probleemi me kanepi legaliseerimisega lahendame. Teiseks on oluline mõista, mida täpselt Reformierakonna noored kanepi legaliseerimise all mõtlevad. Kui nad peavad silmas, et kanep peab olema legaalne ravieesmärgil, siis sellel on jumet ning ka Eestis saab arstidelt eriloa taotlemisel kanepit ravieesmärgil kasutada.