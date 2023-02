INTERVJUU | Bondi-tüdruk Léa Seydoux: mu elu on päris igav. Ei mingeid skandaale, ainult töö ja pere

Vestleme Léa Seydoux’ga (37) Pariisis. Silmast silma kohtume esimest korda, ent möödunud aasta jaanuaris intervjueerisin teda ajakirja Säde kaaneloo jaoks Arnaud Desplechini filmi „Pettus“ („Tromperie“) kinolinale jõudmise puhul. Nii „Ühe ilusa hommiku“ kui ka „Pettuse“ režissöör kirjutasid naispeategelase osa just nimelt Léale mõeldes. „Ütlen alati, mida mõtlen. Ma ei lihvi ega vali sõnu, mis on intervjuusid andes muidugi väga ohtlik,“ rääkis Léa mullu. Ja tõesti, ta ei püüa olla poliitiliselt korrektne, ent niisama tühja-tähja ka ei aja. Ta räägib väga aeglaselt ja mõtlikult, esitades sellega ajakirjanikele – arvestades, et usutluse aeg on äärmiselt limiteeritud – paraja väljakutse. Ja nii nagu möödunud aastal teen ka seekord intervjuud koos Itaalia ajakirjanikuga.