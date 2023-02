Eestlannast sai Norras runoloogiaprofessor, kes avastas maailma vanima ruunikivi

„Mäletan, et oli hilissügisene reede pärastlõuna. Olin väsinud, tööl juba asju kokku pakkimas. Siis nägin, et kolleegidelt on tulnud kiri: palun vaata, mis see on,“ meenutab Oslo ülikooli kultuuriajaloo muuseumi ruuniekspert Kristel Zilmer ühe möödunud aasta novembrikuise tööpäeva lõppu. Ta avas kirja. Kolleegid arheoloogid kirjutasid, et lõpetasid just rauaaegse põletusmatuse väljakaevamistel tööpäeva ja haarasid kaasa ühe väikese liivakivist kiviplaadi, et sellele mõned geoloogilised uuringud teha. Niiske mullaga kaetud kivi jõudis autosõidul kuivada ja ülikooli ruumides eredate lampide käes paistis ühtäkki, et kivi peal on ruunimärgid. Seejärel tehti kiiresti pildid ja saadeti need muuseumi ruunieksperdile.