Lähenevate Riigikogu valimiste varjus on meedias alanud arvukad valimisdebatid. Üheks peamiseks teemaks on tõusnud Ukraina sõja mõjud Eestile sõjapõgenike näol. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid väitis 19. jaanuari Varivalitsuse saates, et „Meil on täna sõjapõgenikke kuskil 40 000 Ukraina kodanikku, pooled neist on mehed.“

KONTROLL

Kontrollime Karilaidi väidet ning vaatame, kui palju on praeguste andmete kohaselt Eestis Ukraina sõjapõgenikke ning kui suure osa moodustavad nendest mehed. Sotsiaalkindlustusameti lehel igapäevaselt uuendatav Politsei- ja Piirivalveameti andmetel koostatud statistika näitab, et kokku on Eestisse sisenenud 121 678 põgenikku, kellest 45.5% on praeguseks hetkeks Eestist lahkunud. See tähendab, et antud hetkel viibib Eestis ametlikult 66 264 Ukraina sõjapõgenikku.

Täpsustuseks tuleb märkida, et riiki sisenejate hulgas on nii need inimesed, kes soovivad Eestisse ajutise kaitse alla jääda kui ka need, kes on transiidil. (PPA)

PPA andmetel on 24. jaanuari andmete kohaselt saanud ajutise kaitse Eestis 42 596 Ukraina sõjapõgenikku. Ajutine kaitse sisaldab endas aastast elamisluba, millega pakutakse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid. Eestisse jääda soovivatel põgenikel on soovitatav taotleda esimesel võimalusel ajutist kaitset, kuid Ukraina kodanikel on õigus Eestis viibida ka ilma ajutise kaitseta, mistõttu erineb ajutise kaitse saanud ukrainlaste arv kõikide siin viibivate ukrainlaste arvust.

Kui suure osa moodustavad aga ajutise kaitse saanud ukrainlastest täisealised mehed? Põgenike soolise ja vanuselise jaotuse kohta andis kommentaari Politsei- ja Piirivalveamet.