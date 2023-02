Kes meist poleks näinud EKRE valimisreklaame, mis räägivad müstilisest sajast tuhandest siia jõudnud sõjapõgenikust ja sellest, et Reformierakond tegeleb venestamisega. Rääkimata sellest, et neid väiteid on ülikeeruline tõestada, kummastab moraalses plaanis see, et kellelgi on südant vastanduda niimoodi Putini sõja ohvritele. Justkui oleks see valimiste põhikonflikt.