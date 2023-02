See, et Kagu-Eestis paiknev 2. brigaad ja kaitseliit vajavad sealkandis väljaõppevõimalusi, on aastatepikkune teema. Mulle on aga arusaamatu, miks ei ole valitsus endale senimaani selgeks teinud, kuidas on üldse võimalik kohalikke inimesi väärikalt koheldes harjutusvälja laiendamise plaani ellu viia.