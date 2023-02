Nursipalu kipub aga saama piksevardaks, kus ütlejaid on palju, ent otsustajaid vähe. Ümberlükkamatu on kaitseväe vajadus harjutada oma professionaalsuse säilitamiseks ja tõstmiseks. Samamoodi on selge, et kaitseväe eriti viimase aasta kiire areng ja kogu julgeolekupildi muutumine on toonud kaasa vajaduse laiendada olemasolevaid harjutusvõimalusi.