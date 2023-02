Vene pass on mürgine, aga lahti sellest ei saa. Eesti kodakondsust ihkavad venelased on lõksus

Anna (nimi muudetud – M. E.) esitas paar kuud tagasi Vene saatkonnale avalduse, et loobuda Venemaa kodakondsusest. Seni ei ole ta Vene kodakondsusest lahti saanud. Annale öeldi saatkonnast üksnes seda, et ta ootaks, sest seal on pikk järjekord. Kui kaua võiks asjaga minna, ei täpsustatud. „Vene saatkond ei kiirusta kunagi,“ märkis Anna.