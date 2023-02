Mida digitaalsemaks meie riik muutub, seda rohkem on tööd andmekaitse inspektsioonil (AKI). Ometi jäid nad mullu inimeste päringutele vastamisega hätta. AKI peadirektor Pille Lehis kinnitas, et asjad on liikunud paremuse poole, ent inimeste endi teadlikkus peaks veel kasvama.