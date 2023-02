VARIVALITSUS | Tanel Kiik: ilma lisarahata mängime praeguse edu maha

Eesti haridus on maailma absoluutses tipus. Meie tugevuseks on pühendunud ja professionaalsed õpetajad ja koolijuhid ning õpihimulised ja kõrgeid tulemusi saavutavad noored. Haridusvaldkonna ees seisab aga mitmeid väga tõsiseid probleeme. Õpetajate keskmine vanus on pidevalt kasvamas ning süveneb aineõpetajate puudus ja regionaalne hariduslõhe. Keskerakonna eesmärk on pakkuda kättesaadavat ning kvaliteetset haridust igal tasandil ja igas Eestimaa piirkonnas.