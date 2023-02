Riin Alatalu: punamonumentide seadus väänab näpuviibutusega kommunistiks

Ehe näide sellest on 8. veebruaril riigikogus teist lugemist ootav ehitusseadustiku muudatus ehk nn punamonumentide paragrahv. See on teema, mille kohta on alates kevadest avaldanud korduvalt arvamust nii ajakirjanduses kui ka otseste pöördumistega valitsuse ja riigikogu poole paljud eksperdid ja erialaorganisatsioonid, aga see on sama hea kui seinaga rääkimine. Seaduseelnõule enne teist lugemist tehtud ettepanekutele on kohustus vastata, aga needki on lihtsalt ümberlükatud.