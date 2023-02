SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina valmistub suurpealetungi ootuses. Venemaa kahtleb oma valmisolekus

Kindlasti peab Venemaa arvestama ka ilmaga, sest tänaste prognooside järgi on talveilma Ida-Ukrainas järel kuni kümneks päevaks, peale mida saabub soojalaine. Siis on Luhanski ja Donetski oblastis pikemat aega keeruline väljaspool teid rasketehnikaga sõita. Vene poolelt on omakorda tulnud infot, et Ukraina olevat juurde toonud reserve nii Vuhledari kui Kupjanski suunale.