Ukraina kaitseminister Reznikov jäi esialgu ametisse

Nädala lõpus hakkasid Ukraina meedias levima teated, et kaitseminister Oleksi Reznikov viiakse teisele ametikohale üle ja tema järglaseks saab praegune kaitseluure juht Kõrõlo Budanov. Pühapäeva hilisõhtul kinnitas teateid ka erakonna Rahva Teener fraktsiooni esimees Davõd Arahhamija, kelle sõnul saab Budanovist kaitseminister ja Reznikov siirdub kaitsetööstusministri kohale. Presidendi kantseleist kommenteeriti meediale, et Reznikovi kogemused relvaabi ja -hangete korraldamises on riigile väärtuslikud.