RAAMATUBLOGI: Kuivõrd kehtib Hippokratese vanne?

Süžee pole uus. Kui lapse elu on ohus, võib ema (teinekord ka isa) võidelda viimseni. Ja juhtubki. Tippkirurg Anna kaheksane kaob, asemele ilmub teade, et kui tahad poega tagasi, peab tuntud poliitiku lõikus lõppema letaalselt. Paraku on olemas arstide kuulus Hippokratese vanne, mis algab sõnadega: „Tõotan oma au ja südametunnistuse nimel, et pühendun arstitöös inimese abistamisele...“. Aga kui poeg tapetakse, kas see on inimese abistamine? Või on see samaväärne poliitiku taevasse minemisega?