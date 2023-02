Vähiravimitele soodustust pakkuv eelnõu lasti põhja. Koalitsioon seda ei toeta

Kokk lisas, et nii sotsid kui ka Reformierakond andsid mõista, et kui nende vastuseisust hoolimata läheb eelnõu teisele lugemisele, siis on selle koalitsiooniga kõik. Kuna opositsioonilised Keskerakond ja EKRE on avaldanud eelnõule toetust, saaks Isamaa selle nende häältega teisele lugemisele saata.