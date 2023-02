INTERVJUU | Tšehhi järgmine president Petr Pavel: Venemaa pole oma õppetundi veel saanud

Alustame kampaaniast. Kuidas kommenteerite Andrej Babišiga peetud debatte? Mis olid suurimad väljakutsed?

Arvan, et enamik väljakutseid olid seotud sellega, et sageli ta moonutab fakte ja vahel isegi valetab. Sellised valed ja ebatäpsused muudavad igasuguse debati pidamise väga raskeks, vähemalt inimese jaoks, kes on harjunud juhinduma faktidest ja argumentidest ja peab debateerima kellegagi, kellele need korda ei lähe.