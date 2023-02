AUTORIKÜLG | Trammisõber Aleksander Pihlak: kaotage ükskord see rõve trammihais

Jah, tramm on ideaalilähedane transpordivahend Tallinnas liiklemiseks. Seda ei takista ummikud, see tuleb ruttu, sõidab enam-vähem optimaalsel kiirusel. Aga inimsõbralikkusest, head trammisõbrad, on asi ääretult kaugel. Kohe ikka väga kaugel.