Rohkem haridust on meie põhimõte, kuid oluline on selle juures see, mida riigikaitseõpetuses õpetama hakatakse. Uuringud ja ka PISA näitavad, et rohkem tunde koolis ei tähenda paremat haridust. Meil on ühiskonnaõpetus, mis täna vajaks oluliselt sisulisemat õpetamist, selle juurde riigikaitseõppe liitmine on hea plaan ja me toetame seda. Kuid jääb küsimus üles, et mis on selle õppe sisu?