INTERVJUU | Sven Lõhmus: tänavusel Eesti Laulul on ühel lool suur potentsiaal ka Eurovision kinni panna

Tänavust Eesti Laulu finaalsaadet vaatab hitimeister Lõhmus nagu iga teine televaataja. Tööd on tal palju, ja kuna enda loominguga ta võistlustulle ei astu, pole saanud ta mahti teiste lugudesse süveneda. Kohtume Lõhmusega talle koduses keskkonnas – stuudios, kus on valminud kümneid, kui mitte sadu, kodumaiseid pophitte. Silmad reedavad, et armastatud laulukirjutajal ja produtsendil on selja taga pikk töö-öö. Sellest hoolimata tervitab ta meid fotograafiga reipalt ega lase end vähestest unetundidest häirida.