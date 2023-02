NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Venemaa kodakondsus

„Kahjuks ei saa. Kui inimesel on juba kord Venemaa kodakondsus, siis pole enam midagi teha. Mina vabastan deemonitest ja luupainajatest, päästan musta maagia käest ja eemaldan loitse. Aga Venemaa kodakondsus on teine asi. Mul on tõesti kahju. Te olete veel nii noor mees... Kust te saite selle Venemaa kodakondsuse?“