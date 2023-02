VAATA JA VÕRDLE | Kalev kaotab pakenditelt osa eestipärast, uue välimuse saavad kõik kommid-šokolaadid

Olen juba mõnda aega üsna nõutu: Kalevi pakendite nuditud tühjus ja šokolaadiümbriste oranžid värvilahendused ei tekita lubatud söögiisu, vaid tunde, et armastatud kodumaine kaubamärk muutub anonüümseks. Kenasti toon toonis, ent... Tuljakult kaovad tantsijad, Anneke on muutunud vektorgraafikuks. Tooteuuenduste taga oli praktiline vajadus ja nii mõnigi toode on nüüd kenam, teisalt on kohaliku konteksti kadumine kurb. Vaata loost ja hinda, kas eelistad vanu või uusi pakendeid!