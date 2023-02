FOTOD | Pärnus avati Soome disainikunstnike näitus „Meel ja mateeria“

Näituse nimi kirjeldab erinevaid materjale, struktuure ja mõtteid kunstiteoste taga. Näha saab teoseid, mille loomiseks on kasutatud nii keraamikat, tekstiili, klaasi kui ka näiteks paberit. Konsti liikmed on professionaalsed kunstnikud ja disainerid, kes vanu traditsioonilisi tehnikaid kasutades loovad tänapäevast kunsti ja disaini. Konsti Kunsti ja Disaini Liit asutati aastal 1986 ning sellest ajast on Ostrobothnia (piirkond Soomes) kunst ja disain väga paljudele tuntuks saanud. Liit ühendab 21 kunstnikku kelles umbes pooled on Vaasast ja pooled Seinäjoelt. Liidu peamiseks tegevusvaldkonnaks on näituste korraldamine ja koostöö erinevate kultuurivaldkondade ühendustega.