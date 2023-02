REPORTAAŽ | Laskeväljade naabrid. Enamik harjub müraga, suuremaid kannatajaid iseloomustab ka põhimõtteline vastasseis

Nursipalu harjutusvälja laienemisele vastuseisjate suurim mure on müra ja seda kardavad ka polügoonist kümne kilomeetri kaugusel elavad inimesed. Kas müraga harjub? Kas kümne aasta pärast panevad granaadiplahvatused samad suurvastased üksnes õlgu kehitama? Seda veel ei tea, kuid oma kogemusest saavad rääkida inimesed, kes elavad mujal Eestis laskeväljade vahetus naabruses. Tuleb rõhutada, et see lugu ei räägi neist, kes peavad oma kodu loovutama. See lugu räägib elust paukude naabruses ja hävitajate madallendude all.