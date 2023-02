PÄEVA TEEMA | Jüri Ratas: tasuta ühistransport on hea. Ma ei mõista, miks Kaja Kallas seda kaotada tahab

Reformierakond soovib kaotada tasuta ühistranspordi! Vastan siinkohal peaminister Kaja Kallasele, kes leiab, et just tasuta ühistranspordi kaotamine on võti ühistranspordi arendamiseks. No ei ole. See ei tule muidugi kellelegi üllatusena, et selline plaan on sisimas neil alati põlenud, kuid Keskerakond on nii Tallinnas kui ka riigis tõmmanud sellele mõttele selgelt pidurit.