PÄEVA TEEMA | Lauri Hussar: tasuta ühistransport on läbikukkunud ning me upume selle tõttu autodesse

All Lauri Hussar, üleval Jüri Ratas

Praegusel kujul on tasuta ühistransport läbi kukkunud. Riigi kulutused sellele on kasvanud 18 miljonilt eurolt 60 miljoni euroni aastas. Samas pole reisijate hulk loodetud hulgal kasvanud ning liinivõrk ei rahulda peaaegu mitte kedagi. Eesti 200 lahendus on taristu- ja transpordivõrgustik, mis võimaldab ka metsatalus elavatel lastel kooli minna ning eakal inimesel apteeki ravimite järele sõita.